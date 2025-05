Il calendario della Serie A 2025-2026 sarà presentato venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.30, al teatro Regio di Parma, nell’ambito della seconda edizione del Festival della Serie A.

Il calendario della Serie A 2025-2026 sarà presentato venerdì prossimo, 6 giugno, a partire dalle ore 18.30, al teatro Regio di Parma, nell’ambito della seconda edizione del Festival della Serie A. Lo rende noto la Lega di A.

