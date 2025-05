È fatta per il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli: la novità sulle visite mediche e cosa accadrà domani.

A Napoli la festa non vuole proprio saperne di finire. Il quarto scudetto conquistato venerdì scorso contro il Cagliari, la festa per tutta la notte, poi la parata sul lungomare, la permanenza di Antonio Conte che ha respinto le avances della Juventus e infine il colpaccio Kevin De Bruyne.

Un acquisto che è più una dichiarazione di intenti da parte del patron De Laurentiis: rivincere in Italia e sognare in grande in Europa.

È fatta per De Bruyne al Napoli: le visite mediche e cosa accadrà domani

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Kevin De Bruyne sarà il primo acquisto del Napoli campione d’Italia. Il centrocampista belga, il cui contratto che lo lega al Manchester City scadrà il 30 giugno, si trasferirà a parametro zero. Nella giornata di domani, domenica 1 giugno, avverrà lo scambio di documenti tra il club e i legali del giocatore che non ha procuratori.

Dopodiché, ci sarà il via libera per le visite mediche che potrebbero svolgersi già nella giornata di lunedì presso la clinica di Villa Stuart a Roma. In caso di ritardi, invece, il classe 1991 si sottoporrà alle visite di rito al rientro dagli impegni con la nazionale belga che il 6 e il 9 giugno giocherà rispettivamente contro Macedonia del Nord e Galles le prime gare delle qualificazioni per i Mondiali del 2026.