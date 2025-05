L’estremo difensore spagnolo, David De Gea, difenderà la porta della Fiorentina anche per le prossime tre stagioni: ufficiale il rinnovo di contratto fino a giugno 2028.

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto di David De Gea per altri tre anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni, raddoppiato rispetto quanto percepito in questa sua prima stagione a Firenze la scorsa estate.

