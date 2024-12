Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Giugliano, che cade ancora in casa nella 18^ giornata del Girone C di Serie C 2024/2025 contro il Monopoli. Ospiti avanti al 20′ con Grandolfo, il cui tiro assume una traiettoria beffarda, che sbatte sulla traversa prima di infilarsi alle spalle di Russo. Al 37′ il Giugliano rimane in dieci per l’espulsione di De Paoli, che riceve il secondo giallo per simulazione. La squadra di casa comunque cerca il pareggio sfiorandolo al 52′ con il colpo di testa di Celeghin, che colpisce il palo, ma due minuti più tardi arriva il raddoppio del Monopoli con una ripartenza fulminea conclusa da Bruschi. In pieno recupero, Ciuferri accorcia le distanze con una gran conclusione, ma non basta.

Nella serata sono state giocate anche due partite valide per il Girone B: succede tutto negli ultimi venti minuti tra Perugia e Campobasso, con la doppietta di Seghetti tra il 70′ e l’83’. Al 96′, Angella accorcia su rigore ma non basta ad evitare la sconfitta. Vittoria esterna, infine, per l’Arezzo, che si impone sul campo della Lucchese per 0-1 grazie al rigore trasformato da Guccione al 23′.