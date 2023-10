Serie A 2023/2024, giudice sportivo: una giornata di squalifica a Maignan

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, saranno squalificati per un turno di campionato Mike Maignan e Theo Hernandez del Milan e Josep Martinez del Genoa. Una sola giornata di stop quindi per il portiere rossonero, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Entrano nella lista dei diffidati Maleh (Empoli) e Paredes (Roma). Una giornata di squalifica anche per l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri “per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”. Stop anche per il membro dello staff tecnico dell’Empoli, Vincenzo Sicignano per “avere, al 4° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”. Ammende per Genoa (7.000 euro), Torino (5.000), Juventus (3.000), Lecce (1.500).