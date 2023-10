Partnership tra Lega Serie A e Columbia University: previsti progetti accademici nei prossimi sei anni

Accordo tra la Lega Serie A e la Columbia University. La partnership strategica mira a promuovere progetti accademici correlati al programma di laurea magistrale in Gestione dello Sport dell`Università americana. “Il programma congiunto, che si svilupperà nei prossimi sei anni, costituisce un elemento di rilevanza strategica nell`ambito delle iniziative della Lega Serie A presso il suo ufficio di New York. Questa collaborazione con l`illustre università statunitense servirà inoltre a sviluppare, pianificare e contribuire all`attuazione di una serie di iniziative speciali. La nuova partnership comprenderà opportunità di stage per gli studenti della Columbia, la guida da parte di docenti della Columbia in progetti di consulenza della durata di un semestre, oltre a una varietà di eventi che inizieranno immediatamente”, si legge nella nota. Il corso di laurea in Gestione dello Sport offre competenze specifiche di gestione nelle aree della finanza, dell`intelligence aziendale, dell`analisi, della giustizia sociale, dei media digitali, dell`imprenditorialità, della leadership, del diritto, del marketing, delle vendite, delle comunicazioni e della gestione delle strutture, sia part-time che a tempo pieno.

“Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra presenza nel panorama calcistico globale attraverso questa nuova collaborazione con l`ufficio emergente della Serie A USA – ha affermato Scott Rosner, Direttore Accademico del Programma di Gestione dello Sport e Professore di Pratica Professionale presso la Columbia University -. Questo programma offrirà ai nostri studenti, docenti e personale l`opportunità di apprendere e interagire direttamente con un team di massimo livello della Serie A su una serie di progetti, contribuendo così all`espansione della loro presenza negli Stati Uniti”.

“La partnership tra la Lega Serie A e la Columbia University, tramite il suo programma di laurea in Gestione dello Sport, costituisce un passo significativo per la Serie A nel processo di valorizzazione della sua presenza negli Stati Uniti – ha dichiarato dall’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Offrire agli studenti l`opportunità di partecipare a un programma educativo di alto livello nell`ambito dell`industria dello sport è motivo di orgoglio e si allinea con la strategia globale di sviluppo del marchio Serie A. Inoltre, la collaborazione con la Columbia University avrà un ruolo fondamentale nel promuovere iniziative di alto profilo sociale, culturale ed educativo negli Stati Uniti”. Soddisfatto anche Andy Mitchell, CEO e direttore generale di Lega Serie A Usa: “Aver siglato questa partnership con il programma di Gestione dello Sport della Columbia University mentre sviluppiamo la Serie A e il calcio negli Stati Uniti rappresenta un notevole valore per la nostra organizzazione”, ha detto.