Serie A 2023/2024, giudice sportivo: tre gli squalificati per la quinta giornata

Un turno di squalifica per Federico Baschirotto, Luca Caldirola e Mateusz Wieteska: queste sono le sanzioni emanate dal giudice sportivo in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ammenda di €5.000,00 alla Fiorentina per avere suoi sostenitori intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. Stessa cifra anche per il Milan per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d’acqua. Ammende minori per Inter (4.000,00), Juventus e Torino (2.000,00)