Serie A 2023/2024, giudice sportivo dopo 35esima giornata: sei squalificati, non c’è Cristante

Sono sei gli squalificati per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Tra questi non c’è Bryan Cristante dopo che nei giorni scorsi era iniziata a circolare l’ipotesi di un possibile stop del giudice sportivo a causa di una presunta bestemmia pronunciata al 75’ di Roma-Juventus. C’è un video, ma mancherebbe l’audio, elemento fondamentale per una squalifica in casi del genere. I giocatori fermati per un turno sono Gaetano, Augello (Cagliari), Barrenechea (Frosinone), Folorunsho (Verona), Piccoli (Lecce), Weah (Juventus). Squalifica di due giornate per il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone per “avere, al 19° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava la decisione arbitrale rivolgendo all’Arbitro espressione irriguardosa”.