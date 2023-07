Serie A 2023/2024, doppia sfida andata e ritorno per il pareggio salvezza. Spareggio scudetto resta in gara unica

Nel Consiglio federale della FIGC che si è tenuto questa mattina sono state approvate alcune modifiche al regolamento della Serie A. In particolare, su proposta della Lega Serie A, sono stati definiti i criteri dello spareggio per l’eventuale assegnazione dello scudetto e per la retrocessione in Serie B.

Per quanto riguarda lo scudetto, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo di campione d’Italia è assegnato tramite spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in casa della società meglio classificata, secondo i criteri della classifica avulsa, o nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all’ordine pubblico. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.

In caso di parità tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, a differenza di quanto accaduto lo scorso giugno con la gara secca tra Spezia ed Hellas Verona, la squadra che si aggiudica la salvezza sarà determinata tramite spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno: la squadra meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa disputerà la gara di ritorno in casa. In caso di parità dopo le due partite, anche in questo caso, si andrà direttamente ai rigori.

In caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia o per la permanenza in Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della classifica avulsa. Questi i criteri: punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa; differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; sorteggio.

Infine, è stato anche approvato l’azzeramento delle ammonizioni dopo la prima fase della prossima Coppa Italia.