Serie A 2023/2024, arbitri prima giornata: Rapuano per Udinese-Juventus, Bologna-Milan a Pairetto

L’Aia ha reso note quelle che saranno le designazioni degli arbitri per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Il campionato italiano torna finalmente in campo e come da tradizione si inizia cn un week-end giocato in orari notturni. Un programma che si apre sabato alle 18:30 e si conclude con il posticipo Bologna-Milan lunedì alle 20:45.

FROSINONE-EMPOLI (Sabato 18:30)

MASSIMI

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: MANGANIELLO

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

EMPOLI-VERONA (Sabato 18:30)

MARCENARO

CECCONI – BERCIGLI

IV: LA PENNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA



GENOA-FIORENTINA (Sabato 20:45)

AYROLDI

LO CICERO – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: DOVERI

AVAR: MIELE



INTER-MONZA (Sabato 20:45)

COLOMBO

BACCINI – CAPALDO

IV: MARIANI

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA



SASSUOLO-ATALANTA (Domenica 18:30)

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CAMPLONE

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA



ROMA-SALERNITANA (Domenica 18:30)

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: SOZZA

VAR: GUIDA

AVAR: MERAVIGLIA



LECCE-LAZIO (Domenica 20:45)

DIONISI

PERETTI – ROSSI C.

IV: PRONTERA

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI



UDINESE-JUVENTUS (Domenica 20:45)

RAPUANO

VIVENZI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO



TORINO-CAGLIARI (Lunedì 18:00)

COSSO

DI GIOIA – RASPOLLINI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: GUIDA

BOLOGNA-MILAN (Lunedì 20:45)

PAIRETTO

BERTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI