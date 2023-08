Empoli, colpo in attacco: Cancellieri arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto

L’Empoli si rinforza in attacco con un giovane di belle speranze. Il club toscano tramite il suo sito ufficiale ha reso noto di “aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione in favore dell’Empoli e contro opzione per la società biancoceleste, delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri”.