Serie A 2022/2023, statistiche e curiosità ventisettesima giornata: Udinese-Milan, occhio al segno X

Ventisettesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno comincia venerdì 17 marzo alle 18,30 con la partita Sassuolo-Spezia: i neroverdi sono rimasti imbattuti in quattro delle cinque gare di campionato contro gli aquilotti (due vittorie ed altrettanti pareggi), l’unico successo della squadra di Semplici è arrivato il 6 febbraio 2021 in questo stadio (2-1). Alle 20,45 l’Atalanta ospita l’Empoli: dopo il trionfo per 2-0 ottenuto il 30 ottobre 2022, i nerazzurri potrebbero aggiudicarsi entrambi i match stagionali nel torneo contro i toscani per la prima volta dal 2016/2017.

Sabato 18 marzo alle 15,00 il Monza riceve la Cremonese: dopo la vittoria per 3-2 del 14 gennaio scorso, la squadra grigiorossa potrebbe diventare solo la seconda formazione contro cui i biancorossi trionfano in entrambe le partite stagionali di Serie A dopo la Juventus. Alle 18,00 la Salernitana attende il Bologna: grande equilibrio nei sette scontri diretti di campionato con due successi a testa e tre pareggi, inoltre dopo l’1-1 del primo settembre 2022 le due compagini potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali per la prima volta nel torneo. Alle 20,45 il Milan fa visita all’Udinese: la squadra rossonera è la formazione contro cui i bianconeri hanno pareggiato più match nella loro storia in Serie A- 36 su 95 incontri-, completano il bilancio 42 trionfi per il Diavolo e 17 vittorie friulane.

Domenica 19 marzo alle 12,30 la Sampdoria ospita il Verona: i gialloblù hanno vinto 2-1 il 4 settembre 2022, ma non battono due volte consecutive i blucerchiati in campionato dal 1972 e non sono mai riusciti a vincere entrambe le sfide con i doriani nello stesso torneo. Alle 15,00 la Fiorentina riceve il Lecce: negli ultimi 10 confronti tra le due squadre nella competizione non si è mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato, quattro successi giallorossi, tre trionfi viola ed altrettanti pareggi, incluso l’1-1 del 17 ottobre 2022. Contemporaneamente il Napoli fa visita al Torino: l’ultima vittoria granata contro gli azzurri in Serie A è datata primo marzo 2015 (1-0 all’Olimpico di Torino), da allora in 15 sfide quattro pareggi e 11 successi partenopei, tra cui quelli nelle ultime quattro in ordine cronologico. La formazione di Spalletti inoltre nella sua storia non è mai rimasta imbattuta per 16 partite consecutive contro il Torino in campionato. Alle 18,00 derby capitolino Lazio-Roma: da quando esiste il girone unico (1929/1930), questo derby capitolino sarà il numero 180 considerando tutte le competizioni e il numero 158 nel massimo torneo. In A guidano il bilancio i giallorossi con 56 trionfi a 41, 60 sono invece i pareggi. Arbitra Massa, chiude la 27° giornata il “Derby d’Italia” Inter- Juventus alle 20,45: scontro diretto numero 180 in campionato, questa partita quindi diventa la gara più giocata nella storia del torneo a girone unico (i confronti tra Inter e Roma sono179). I bianconeri sono in vantaggio nel bilancio con 86 vittorie a 48, i pareggi invece sono 45. Dirige Chiffi.