Serie A 2022/2023, statistiche e curiosità ventunesima giornata: Roma imbattuta con l’Empoli dal 2007

Ventunesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Si comincia sabato 4 febbraio alle 15,00 con la partita Cremonese-Lecce: cinque i precedenti in campionato tra le due squadre, una vittoria giallorossa ottenuta il 19 novembre 1989 (2-1 al Via del Mare), due successi per i Violini ed altrettanti pareggi, incluso l’1-1 del 2 ottobre 2022. Alle 18,00 la Roma ospita l’Empoli: la formazione di Mourinho non perde contro gli azzurri nel torneo dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani), da allora tre pareggi e 10 trionfi capitolini, inclusi gli ultimi sei in ordine cronologico e segnando inoltre sempre almeno due gol. Alle 20,45 il Sassuolo riceve l’Atalanta: i neroverdi hanno collezionato 11 sconfitte in 19 confronti nella competizione contro i nerazzurri, solo con la Juventus contano più k.o (14). I bergamaschi si sono aggiudicati 10 delle ultime 13 partite giocate in Serie A contro la compagine di Dionisi (due pareggi, una sconfitta).

Domenica 5 febbraio alle 12,30 il Napoli fa visita allo Spezia: cinque gli scontri diretti in campionato, gli aquilotti dopo aver vinto due delle prime tre gare (una sconfitta) hanno perso gli ultimi due match in ordine cronologico senza segnare. Alle 15,00 il Torino ospita l’Udinese: le due squadre non pareggiano nel torneo dal 16 settembre 2018 (1-1 alla Dacia Arena), da allora tre successi bianconeri e cinque trionfi granata, incluso quello del 23 ottobre 2022 per 2-1. Alle 18,00 si gioca Fiorentina-Bologna: la formazione rossoblù è la compagine contro cui i viola hanno vinto più partite nella loro storia in Serie A, 56 gare su 141 sfide disputate, completano 46 pareggi e 39 successi felsinei.

Alle 20,45 big match Inter-Milan: stracittadina numero 178 in campionato, i nerazzurri conducono nei trionfi 67 a 54, completano 56 pareggi. Contro nessuna squadra i rossoneri hanno subito più sconfitte nel torneo (67 k.o come con la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi contro il Diavolo sono un record nella competizione. Arbitra Massa, lunedì 6 febbraio alle 18,30 la Lazio fa visita al Verona: i gialloblù hanno vinto 13 dei 51 scontri diretti in Serie A (18 pareggi, 20 sconfitte), solo contro Fiorentina e Cagliari gli scaligeri registrano più successi in campionato (14). Alle 20,45 il Monza ospita la Sampdoria: il 2 ottobre 2022 i biancorossi hanno trionfato 3-0 contro i blucerchiati, uno dei due successi con il punteggio più largo dei brianzoli nel torneo (3-0 anche con la Salernitana all’U-Power Stadium il 13 novembre 2022). Chiude la ventunesima giornata la partita Salernitana- Juventus martedì 7 febbraio alle 20,45: dopo il pareggio per 2-2 dell’11 settembre 2022, le due squadre potrebbero pareggiare due scontri diretti consecutivi per la prima volta in Serie A.