Serie A 2022/2023: statistiche e curiosità ventiquattresima giornata: Bologna-Inter, la X manca da 10 incontri

Ventiquattresima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno comincia sabato 25 febbraio alle 18,00 con la partita Empoli-Napoli: i partenopei, dopo la vittoria per 2-0 ottenuta l’8 novembre 2022, potrebbero tenere la porta inviolata in due gare consecutive contro i toscani in campionato per la seconda volta, dopo i primi due match in assoluto giocati tra le due squadre nella stagione 1986/1987. Alle 20,45 il Lecce ospita il Sassuolo: i neroverdi sono imbattuti contro i giallorossi nel torneo con due successi e un pareggio, il segno X si registra nell’unico precedente giocato in questo stadio il 3 novembre 2019 che si è concluso 2-2.

Domenica 26 febbraio alle 12,30 il Bologna riceve l’Inter: l’ultimo pareggio in Serie A tra le due formazioni è datato 19 settembre 2017 (1-1 in questo stadio), da allora tre trionfi rossoblù e sette vittorie nerazzurre. Alle 15,00 il Monza fa visita alla Salernitana: i biancorossi, dal loro ritorno in Serie B nella stagione 2020/2021, hanno affrontato i granata tre volte tra massimo campionato e torneo cadetto facendo sempre bottino pieno e segnando sempre tre gol.

Alle 18,00 l’Udinese ospita lo Spezia: il bilancio nei cinque scontri diretti in Serie A è in equilibrio con due successi a testa e il pareggio per 1-1 dell’8 novembre 2022. La compagine di Sottil, dopo non aver segnato nel primo incontro, ha centrato sempre la porta nei successivi quattro. Alle 20,45 primo big match Milan-Atalanta: i rossoneri sono imbattuti nelle ultime quattro partite di campionato contro i nerazzurri (tre trionfi ed il pareggio per 1-1 del 21 agosto 2022), la squadra di Pioli non arriva a cinque gare consecutive senza perdere con i bergamaschi dal quadriennio 2008-2012 (sei match in quel caso). Arbitra Mariani.

Lunedì 27 febbraio alle 18,30 il Verona riceve la Fiorentina: i gialloblù non battono i viola nel torneo dal 24 novembre 2019 (1-0 in questo stadio), da allora quattro pareggi e due vittorie per i gigliati. La formazione di Italiano inoltre il 18 settembre 2022 ha trionfato 2-0 e non sconfigge gli scaligeri in entrambi i match stagionali di Serie A dalla stagione 2013/2014, alle 20,45 la Lazio attende la Sampdoria: i biancocelesti si sono aggiudicati 10 delle ultime 13 sfide di campionato contro i blucerchiati (due pareggi e una sconfitta) ma hanno pareggiato 1-1 il 31 agosto 2022. I doriani non riescono a rimanere imbattuti in entrambi gli scontri diretti stagionali nel torneo dalla stagione 2015/2016 (un pareggio e un successo).

Martedì 28 febbraio alle 18,30 la Roma fa visita alla Cremonese: i giallorossi hanno vinto tutte le ultime quattro gare nel torneo contro i grigiorossi e nelle ultime tre non hanno subito gol. Chiude la 24° giornata il “Derby della Mole” Juventus-Torino alle 20,45: stracittadina numero 156 in Serie A, i bianconeri hanno perso uno degli ultimi 33 match contro i granata in campionato (2-1 all’Olimpico di Torino il 26 aprile 2015), per il resto 24 trionfi per la squadra di Allegri e otto pareggi. Dirige Chiffi.