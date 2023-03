Serie A 2022/2023, giudice sportivo dopo la venticinquesima giornata: due turni a Kean, 15.000€ di ammenda alla Lazio

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo la venticinquesima giornata del massimo campionato. Due turni di squalifica a Moise Kean dopo l’espulsione diretta ricevuta nel match tra Roma e Juventus. Un turno di stop per Federico Marchetti, Bryan Cristante, Adam Marusic e Arkadiusz Reca. Tra le società multate, l’ammenda più pesante l’ha ricevuta la Lazio: €15.000,00 per il lancio di petardi verso i settori della tifoseria avversaria e nel recinto di giuoco. €10.000,00 per la Juventus, sempre per lancio di petardi e oggetti. Ammende anche per Roma, Cremonese, Spezia e Napoli.

Inoltre, il giudice sportivo “letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Soc. Lazio al calciatore Osimhen ritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti cori”.