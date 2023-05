Serie A 2022/2023, giudice sportivo: chiusa per un turno la curva dell’Atalanta

La curva dell’Atalanta è stata chiusa per un turno. Questa è la decisione del Giudice Sportivo dopo i cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic sul finire della gara tra i bergamaschi e la Juventus. Anche un’ammenda di diecimila euro per la società nerazzurra. Sono stati fermati per un turno anche i seguenti calciatori:

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRONN Dylan Daniel Mahmoud (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEDERSEN Joakim Maehle (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

POSCH Stefan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THIAW Malick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).