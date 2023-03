Serie A 2022/2023, anticipi e posticipi dalla 30a alla 32a giornata: programma, date, orari e tv

Gli anticipi e posticipi dalla 30a alla 32a giornata di Serie A 2022/2023: ecco la programmazione completa delle sfide che di disputeranno nel mese di aprile, con tutte le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv su Dazn, che trasmetterà tutte le partite, e Sky Sport che ne potrà mandare in onda tre per ogni turno. Si tratta di turni di campionato cruciali per le sorti del campionato, soprattutto per la corsa Champions e per la lotta salvezza. Questo il palinsesto completo dall’undicesima alla tredicesima di ritorno, diversamente da quanto previsto, 33a e 34a giornata saranno comunicate in seguito.

ANTICIPI E POSTICIPI 30A-32A GIORNATA

TRENTESIMA GIORNATA

Venerdì 14 aprile 2023

ore 18.30 Cremonese-Empoli su Dazn

ore 20.45 Spezia-Lazio su Dazn e Sky

Sabato 15 aprile

ore 15 Bologna-Milan su Dazn

ore 18 Napoli-Verona su Dazn

ore 20.45 Inter-Monza su Dazn e Sky

Domenica 16 aprile 2023

ore 12.30 Lecce-Sampdoria su Dazn e Sky

ore 15 Torino-Salernitana su Dazn

ore 18 Sassuolo-Juventus su Dazn

ore 20.45 Roma-Udinese su Dazn

Lunedì 17 aprile 2023

ore 20.45 Fiorentina-Atalanta su Dazn

TRENTUNESIMA GIORNATA

Venerdì 21 aprile 2023

ore 20.45 Verona-Bologna su Dazn e Sky

Sabato 22 aprile 2023

ore 15 Salernitana-Sassuolo su Dazn

ore 18 Lazio-Torino su Dazn

ore 20.45 Sampdoria-Spezia su Dazn e Sky

Domenica 23 aprile 2023

ore 12.30 Empoli-Inter su Dazn e Sky

ore 15 Monza-Fiorentina su Dazn

ore 15 Udinese-Cremonese su Dazn

ore 18 Milan-Lecce su Dazn

ore 20.45 Juventus-Napoli su Dazn

Lunedì 24 aprile 2023

ore 20.45 Atalanta-Roma su Dazn

TRENTADUESIMA GIORNATA

Venerdì 28 aprile 2023

ore 18.30 Lecce-Udinese su Dazn

ore 20.45 Spezia-Monza su Dazn e Sky

Sabato 29 aprile 2023

ore 15 Napoli-Salernitana su Dazn

ore 18 Roma-Milan su Dazn

ore 20.45 Torino-Atalanta su Dazn e Sky

Domenica 30 aprile 2023

ore 12.30 Inter-Lazio su Dazn e Sky

ore 15 Cremonese-Verona su Dazn

ore 15 Sassuolo-Empoli su Dazn

ore 18 Fiorentina-Sampdoria su Dazn

ore 20.45 Bologna-Juventus su Dazn