Scudetto Napoli, Lozano: “Emozione incredibile, primo messicano a riuscirci”

“Emozione incredibile, sono il primo messicano a vincere lo Scudetto, è una cosa molto importante per il mio paese. Mi arrivano tanti messaggi, i tifosi mi hanno sempre dato forza. Sono molto felice, c’è un amore completo della gente per questa squadra, la vittoria è per loro”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, dopo la conquista dello scudetto col pareggio contro l’Udinese: “L’ultimo ad essere campione col Napoli è stato Maradona, uno molto speciale per me”.