Napoli campione, le suore Cappuccine: “Grazie al Signore per il dono dello scudetto”

“Le monache Cappuccine ringraziano il Signore per il dono dello scudetto a Napoli dopo 33 anni”. E’ apparso questo messaggio sulla pagina Facebook ufficiale del Monastero delle suore Cappuccine di Napoli. Il post è stato pubblicato come immagine del profilo dopo la fine della partita tra Udinese e Napoli, valsa lo scudetto per i partenopei di Spalletti, ai quali è bastato un pareggio. Sulla pagina c’è anche una foto che ritrae le suore del Monastero sorridenti con le sciarpe azzurre addosso.