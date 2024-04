Scudetto Inter: festeggiamenti nella notte, giocatori affacciati in Piazza Duomo

Proseguono i festeggiamenti dell’Inter per la vittoria del ventesimo scudetto. Dopo la festa della squadra in un hotel vicino a San Siro, alcuni giocatori, tra i quali in particolare Federico Dimarco, si sono spostati in Piazza Duomo, affacciandosi da un balcone per festeggiare con le centinaia di tifosi ancora presenti. Dopo l’ennesimo lancio di fuochi d’artificio e qualche petardo, a poco a poco la piazza si sta ora svuotando, lasciando una distesa di bottiglie e cocci di vetro. Nonostante la pioggia che continua a cadere incessante, continua la festa dei tifosi dell’Inter in Piazza Duomo a Milano, ancora gremita per festeggiare la vittoria dello scudetto. Tra fumogeni, bandiere, cori e anche fuochi d’artificio è comparso pure un trattore, arrivato fino al centro della città per celebrare il trionfo degli uomini di Simone Inzaghi: alcuni tifosi sono anche saliti sul tetto del mezzo per saltare e sventolare una bandiera nerazzurra con sopra il tricolore.

In particolare, scatenato Federico Dimarco, che lancia i cori: “I campioni dell’Italia siamo noi” e “Chi non salta è rossonero” dal balcone di piazza Duomo.