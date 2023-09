Scudetto, Capello si sbilancia: “Dico Inter, Juventus in corsa ma dipende da Pogba”

“Per lo scudetto dico Inter. È una squadra che dimostra voglia, determinazione, tutti si aiutano e rispetto allo scorso anno ha più qualità nelle alternative e nei cambi, penso a Frattesi, Cuadrado, Carlos Augusto. E poi in mezzo al campo ha il regista più forte della Serie A: Calhanoglu meglio di Brozovic”. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è sbilanciato così sulla lotta scudetto: “Il Milan ha cambiato tanto ma è una bella squadra, il Napoli invece deve ritrovarsi. Per me in corsa c’è anche la Juventus, dipende però dal recupero di Pogba”.