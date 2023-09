Bologna: Freuler in gol in nazionale contro il Kosovo (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 26

Buone notizie per Thiago Motta e per i tifosi del Bologna. Il neo acquisto Remo Freuler è andato in gol in nazionale con la sua Svizzera contro il Kosovo nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. L’ex centrocampista dell’Atalanta è approdato al Bologna al posto di Dominguez, che ha fatto il percorso inverso dello svizzero andando al Nottingham Forest.