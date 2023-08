Scudetto 2006 all’Inter, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Juventus

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio) sul tema dello Scudetto 2005/06 assegnato al club nerazzurro dopo la revoca del titolo bianconero. Lo scrive l’Ansa. Si tratta dell’ultimo capitolo di una serie di ricorsi. Nel 2011 fu il consiglio Figc a respingere l’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, della decisione di Guido Rossi (all’epoca commissario straordinario della Federcalcio). A seguire, il Tnas si dichiarò incompetente a intervenire, mentre qualche anno più tardi, nel 2019, il Collegio di Garanzia dichiarò innammissibile il ricorso Juve, proprio come il Tar del Lazio nel 2022. Adesso il Consiglio di Stato mette la parola fine sulla vicenda, rigettando il ricorso della società bianconera contro la decisione del Tar.