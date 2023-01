Scontri Ultras, la conferma di un tifoso al Mattino: “C’era un appuntamento con i romanisti”

Gli scontri tra gli ultras di Roma e Napoli a ridosso dell’area di servizio Badia Al Pino non erano frutto di un incontro casuale, ma di un appuntamento organizzato in precedenza. Lo ha confermato un ultras partenopeo, intervistato da il Mattino. “Correva voce di un appuntamento già dalla mattina di ieri. E sarebbe avvenuto proprio in quell’autogrill, dove spesso vengono organizzate delle soste delle tifoserie”, ha proseguito la medesima fonte interpellata dal quotidiano. “I fatti di Roma di nove anni fa non sono stati dimenticati, alla base di tutto c’è naturalmente la morte di Ciro, ucciso da un ultras romanista”, il suo riferimento al tifoso napoletano Ciro Esposito, ferito nei pressi dell’Olimpico il 3 maggio 2014 da Daniele De Santis e poi deceduto dopo 53 giorni di agonia.