Scommesse, Gazzetta: “Per Zaniolo non risultano giocate sul calcio”

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, la pm Manuela Pedrotta, che coordina l’inchiesta della Procura di Torino su un giro di scommesse su piattaforme illegali, ascolterà Nicolò Zaniolo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, però, la posizione dell’ex Roma e attuale attaccante dell’Aston Villa sembra alleggerirsi dal punto di vista sportivo. La Procura federale, pur avendo aperto un fascicolo su di lui, non ha infatti raccolto alcun elemento che provi che Zaniolo abbia scommesso sul calcio. Il calciatore sostiene di non aver mai scommesso e di essersi limitato a giocare a blackjack su un portale che non sapeva fosse illegale. Probabile che oggi ci sia un contatto tra la Procura e il team legale del calciatore per fissare la data dell’interrogatorio.