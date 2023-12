Sci alpino, super-G Val d’Isere 2023. Brignone: “Anno fantastico”, Goggia: “Podio positivo”

“Da subito ho cercato di riprendere ritmo e di spingere e incrementare, questa è stata la mia forza oggi. Non era facile, ho cercato di mettere giù il piede. Il successo numero 24? Non guardo al record ma a quello che sto facendo oggi o a quello che ho fatto a Saint Moritz. Ogni gara è una storia a sé. Quest’anno è qualcosa di fantastico a modo suo”. Lo ha detto Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport, dopo la splendida vittoria (la 24esima in Coppa del Mondo) nel superG di Val d’Isere: “Penso che sia una cosa fantastica per il nostro Paese, ma anche per noi. Perché comunque vuol dire che stiamo vincendo, siamo sempre lì e stiamo facendo delle stagioni incredibili da anni. Oggi c’erano anche papà e mamma, son venuti tutti e due. Sono contenta di essere riuscita a fare un bel risultato anche davanti a loro. È un’emozione che condividiamo insieme e penso che sia ancora più bello”.

Terzo posto e cinquantunesimo podio per Sofia Goggia: “E’ stato bellissimo, ho fatto un’esecuzione un po’ troppo sporca, un po’ tanto wild come mi piace dire. Però comunque come atteggiamento penso di aver attaccato e contenuto anche un po’ la mia sciata sporca. Complimenti a Fede. Io non ho visto la sua la sua manche, ma deve aver fatto delle robe pennellato alla Mantegna ome lei sa fare. Prendiamo questo terzo posto positivo. Siamo alla seconda gara. La prima l’ho vinta e ala secondo sono arrivata terza. E’ stata una preparazione diversa da quella degli anni scorsi e credo fermamente che sia stata una scelta giusta intraprendere questo percorso tecnico proprio anche in ottica Olimpiadi. Comunque per le prossime stagioni, per forza di cose dovevo fare questo step. Detto ciò, chiaramente abbiamo non dico sacrificato un po’ la velocità ma l’abbiamo fatta normalmente fino a settembre. Poi abbiamo saltato la trasferta di Copper Mountain che invece ci dava sempre tante certezze. Penso che forse un po’ la sfrontatezza con cui iniziavo le scorse stagioni le discipline veloci mi manchi ma sulla velocità mi metto a lavorare a gennaio”.