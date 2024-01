Australian Open 2024, Alcaraz: “Tanti alti e bassi nel mio tennis, Sinner può battere Djokovic”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Zverev nei quarti dell’Australian Open 2024, Carlos Alcaraz ha analizzato il match: “Sascha ha giocato una grande partita, mentre io non ho avuto buone sensazioni dall’inizio. Ho commesso errori che non commettevo all’inizio delle altre partite. Il servizio è stato pessimo, e contro giocatori di questo livello è difficile rientrare nel punteggio. Al momento non so cosa non ha funzionato, riguarderò la partita con il mio team“.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Nel terzo set ho giocato ancora un ottimo tennis e penso anche nel quarto; ho avuto le mie occasioni sul 4-3 ma non ne ho approfittato. Ci sono stati molti alti e bassi nel mio tennis e sono triste per il mio livello. Stavo servendo bene e con molta fiducia ma oggi non sono riuscito a trovare un buon servizio in tutta la partita ed è stato difficile giocare con quella pressione a cui mi sottoponevo in ogni turno di battuta“.

“L’assenza di Ferrero non mi ha influenzato affatto. Giocavo molto bene a tennis senza di lui e qui ho Samu che è anche un ottimo allenatore. Lascio il torneo felice, tolta la partita di oggi, ma in generale penso che sia stato un bel torneo con belle partite. Fare quarti in uno Slam non è male, anche se non è ciò a cui aspiro – ha aggiunto Alcaraz – Preoccupazione? Non lo so perché non so bene cosa sia successo. Sono sicuro che in futuro migliorerò: devo farlo se voglio vincere altri slam. Abbiamo cercato di rimanere forti e cercare di ottenere sensazioni. Non dobbiamo togliere merito a Sascha, che ha fatto una partita molto completa. Non voglio cercare scuse per la mia età, ma ho 20 anni. Nessuno è perfetto e tutti hanno sempre qualcosa da migliorare“.

Infine, il murciano ha detto la sua sulle semifinali: “Battere Djokovic in un torneo come questo non è facile, ma i giocatori rimasti in corsa hanno il livello per farlo. Sinner ha giocato un tennis incredibile, non ha ancora perso un set ed ha la qualità per sconfiggere Novak. Guarderò la partita“.