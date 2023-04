Sassuolo-Torino, Dionisi: “Tutti a disposizione. Fatto qualcosa di straordinario”

“Chi è rientrato dalla Nazionale sta bene. E, salvo problemini dell’ultima ora, avremo tutti a disposizione o quasi e questa è una cosa molto positiva. Aver finito bene ci può dare una spinta per continuare a ottenere sempre di più, sapendo che non sarà facile. Per me i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Ora non dobbiamo accontentarci. Ci saranno delle difficoltà, parlo del rush finale, dobbiamo cercare di fare più punti possibili”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi alla vigilia del posticipo di campionato contro il Torino, in programma lunedì sera. Sulle insidie: “Il Torino, dopo le prime, è la squadra più difficile da affrontare, ma non solo per noi. È una squadra che ti porta a non giocare bene e, come all’andata, dovremo fare una partita anche un po’ fuori dalle nostre caratteristiche. Le partite durano 95-100 minuti, se non riusciremo a non riconoscerci in una gara un po’ meno alla nostra portata, sarà una gara molto molto difficile”. Sul vertice per il rinnovo: “Quando? Io sinceramente ancora non lo so. Non è una cosa che non mi fa dormire, non mi toglie serenità. So quello che pensano di me i dirigenti, so qual è il mio obiettivo e il nostro, ovvero fare il meglio da qui alla fine, cercare di ottenere con la squadra di fare più punti e poi a tempo debito si parlerà di questo e se le condizioni ci saranno perché no, si andrà dopo Pasqua, ma il resto chiedetelo alla società, non spetta a me”.