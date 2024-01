Sassuolo, tegola Berardi: trauma contusivo al ginocchio, si sottoporrà ad intervento chirurgico

Pessime notizie per il Sassuolo, che perde per infortunio Domenico Berardi. Come reso noto dalla società neroverde in un comunicato, durante l’allenamento di ieri l’attaccante “ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale”. Lungo stop all’orizzonte dunque per Berardi, che “si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna”.