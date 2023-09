Sassuolo, sabato 9 settembre amichevole al Ricci con la Feralpisalò

Reduce dalla bella vittoria sul Verona con cui si è sbloccata la squadra di Dionisi, il Sassuolo non si ferma durante la pausa per le nazionali e ha annunciato un’amichevole nel weekend. Il club neroverde, infatti, ha ufficializzato come sabato 9 settembre alle ore 15 verrà disputata allo stadio Ricci un’amichevole contro la Feralpisalò, squadra che milita in Serie B, neopromossa ancora ferma a quota zero punti.