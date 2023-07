Sassuolo-Pafos 2-1: il tabellino

Seconda amichevole nel ritiro in Alto Adige per il Sassuolo che ha battuto il Pafos, formazione militante nella massima serie di Cipro, col risultato di 2-1. Al 14′ Valakari apre le marcature a sorpresa per i ciprioti, che sfruttano qualche errore di troppo in impostazione dei neroverdi. La squadra di Alessio Dionisi però riesce a completre la rimonta: al 26′ il pareggio di Domenico Berardi, all’89’ il 2-1 siglato da Gregoire Defrel, con la fascia da capitano. La preparazione a Vipiteno prosegue giovedì con una seduta d’allenamento pomeridiana.

Il Tabellino

Pafos-Sassuolo 2-1

Reti: 14’ Valakari (P), 26’ Berardi (S). 89′ Defrel (S).

Pafos: Ivusic, Michael, Kvida, Demetriou, Costa Tavares, Name, Dragomir, Valakari, Oliveira, De Macedo (11’ Amdusalamov), Felipe.

Entrati nel corso del 2° tp: Vakyluk, Olazabal Paredes, Constantinou, Rovaris Dall’Igna, Oliveira Moreira, Palacios, Ikoko, Papastylianoy, Kane, Tankovic, Rocha Pelagio.

All.: Juan Carlos Carcedo Mardones.

Sassuolo: Consigli (46’ Cragno); Toljan (46’ Paz, 74’ Muldur), Erlic (46’ Flamingo), Tressoldi (74’ Miranda), Kyriakopoulos (62’ Rogerio); Thorstvedt (62’ Leone), Henrique; Berardi (46’ Defrel), Bajrami (46’ Volpato), Antiste (46’ Ceide, 85′ Russo); Pinamonti (46’ Mulattieri).

A disp.: Pegolo, Theiner, Ferrari.

All.: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Chiffi di Padova.

Assistenti: Sig. Baccini di Conegliano e Sig. Galetto di Rovigo.