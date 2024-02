Sassuolo-Napoli, Politano: “Ci voleva una partita così. Fondamentale ritrovare serenità”

“Ci mancava la vittoria. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Peccato aver perso tanti punti per strada, ma c’è ancora tempo per recuperare e se continueremo con questo approccio sono sicuro che torneremo a fare bene”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli, Matteo Politano ai microfoni di DAZN in seguito al successo in trasferta per 6-1 contro il Sassuolo. “Ci voleva una partita così, a livello mentale era fondamentale ritrovare questa serenità – aggiunge – Calzona? Il mister era già conosciuto da parecchi di noi. Era la scelta migliore in quanto a conoscenza dell’ambiente e dei calciatori. Nonostante pochi allenamenti il mister ha da subito fatto vedere il suo gioco. Osimhen? Ci è mancato tantissimo, con lui in questa condizione è tutto più semplice”.