Sassuolo-Napoli, Calzona: “Dobbiamo pensare gara per gara. C’è disponibilità totale”

“Dobbiamo pensare partita per partita e cercare di ottenere più punti possibili da qui alla fine”. Lo ha detto Francesco Calzona, allenatore del Napoli intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in trasferta per 6-1 contro il Sassuolo. “Da quando sono arrivato questi ragazzi mi hanno dato disponibilità totale, è stata quasi una sorpresa per me tutta questa dedizione al lavoro mostrata dai giocatori – ha aggiunto il tecnico nel post gara al Mapei Stadium -. È chiaro che questa squadra viene da una stagione difficile. Non è semplice togliersi subito le scorie di settimane così complesse. Io però in allenamento vedo grande qualità e voglia di migliorare la situazione attuale. Calendario? Dobbiamo pensare gara per gara. Abbiamo un calendario di livello, ma siamo una squadra importate che deve fare più vittorie possibili e i ragazzi sono consapevoli di questo. Osimhen e Kvaratskhelia? Victor sta tornando in condizione – ha proseguito Calzona -. Dopo un mese di assenza per la coppa d’Africa sta ritrovando la sua forma migliore, così come anche Kvicha. Sono due grandissimi calciatori e non sono pazzo se mi privo di due giocatori di questa caratura. Se li sostituisco è per cambiare qualcosa in campo, ma anche perché ho fiducia in chi entra”. Poi conclude: “Io come Spalletti? Quello che ha fatto il mister con questa squadra è ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice, impostato sulla metà campo avversaria. Piano piano stiamo trovando ordine, dobbiamo continuare così e migliorare anche quanto fatto oggi, con la voglia di fare risultato e proporre un buon calcio facendo felici i tifosi”.