Sassuolo, minacce di morte a Consigli dopo l’errore col Verona

Valanghe di insulti e minacce social ad Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, dopo l’errore che ha portato al gol vittoria dell’Hellas Verona. Come riporta il Corriere di Verona, l’estremo difensore è stato destinatario delle insinuazioni e persino di minacce di morte, oltre che dell’augurio di “mali incurabili”, da parte degli haters, che hanno messo nel mirino il suo procuratore (Andrea D’Amico) “veronese doc, che si autodefinisce tifoso vip dell’Hellas”, e persino sua madre “che abita a Verona”. Anche per questo motivo il Sassuolo Calcio ha deciso di intervenire pubblicamente sui social in difesa del proprio tesserato. Fonti vicine alla società del Sassuolo annunciano l’intenzione di sporgere denuncia.