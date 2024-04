Sassuolo-Milan 3-3, Ballardini: “Buona prestazione, felici per il punto preso”

“Non penso ai punti persi o guadagnati, ma alla prestazione che è stata buona. L’atteggiamento è quello giusto“. L’ha detto Davide Ballardini, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Milan. Il tecnico dei neroverdi ha poi aggiunto: “Una big può sempre metterti in difficoltà e quando l’affronti gli attaccanti devono essere i primi difensori. Sono stati molto bravi e questo è lo spirito che va messo in campo, insieme alla qualità. Siamo contenti per il punto preso e per la prestazione, ma da qui in avanti dobbiamo fare ancora meglio“. Non è però mancato un pizzico di rammarico: “Siamo stati frenetici nella gestione della palla. Se avessimo gestito diversamente la ripartenza non sfruttata sul 3-1 magari non avremmo subito il 3-2“. Testa ora al Lecce: “Siamo chiamati a fare una grande partita. Nessun pensiero o percentuali salvezza, ma solo massima attenzione partita dopo partita, a partire dalla prossima“.