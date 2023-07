Highlights Tour de France 2023, settima tappa: terzo successo per Philipsen (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 9

Gli highlights della settima tappa del Tour de France 2023, la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 km, in cui il belga Jasper Philipsen ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione della Grand Boucle. Il corridore dell’Alpecin Deceuninck ha battuto nella volata finale il britannico Mark Cavendish dell’Astana Qazaqstan Team e sull’eritreo Biniam Girmay dell’Intermarché-Circus-Wanty. Quarto posto per un ottimo Luca Mozzato. Ecco il video dei momenti salienti e della volata finale della settima tappa del Tour de France.