Sassuolo-Lazio, Tare: “Non esistono problemi con Milinkovic-Savic. Champions? Per noi è un obiettivo”

“La Champions sarebbe un miracolo? No, non c’è posto per creare polemiche. E’ un obiettivo dichiarato da inizio stagione. Ci sono tante difficoltà a raggiungerlo e concordo con Sarri, molte quadre blasonate lottano per raggiungerlo. Ma credo che la Lazio abbia le carte in regola per lottare fino alla fine del campionato per il quarto posto, ha il dovere di farlo”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, nel prepartita della sfida contro il Sassuolo: “Le voci su Milinkovic-Savic? Mettiamo le cose in chiaro, è il miglior centrocampista del campionato. L’amore e il legame che ha con questa società va al di là di qualsiasi voce di mercato. Un mese fa abbiamo incontrato con il presidente i suoi agenti, siamo sereni e abbiamo un ottimo rapporto. Non vedo perché crear problemi. La scorsa settimana era Luis Alberto, ora è Milinkovic: ma sono cose che non esistono, vengono chiarite subito da noi”.