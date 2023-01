Sassuolo-Lazio, Sarri: “Ci siamo allenati bene, dobbiamo migliorare mentalmente nei dettagli”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle 12.30. In primo luogo l’allenatore ha esordito dichiarando: “La squadra ha sempre dimostrato di giocare un buon calcio, ma ultimamente abbiamo avuto difficoltà a tenere alta la concentrazione per 100 minuti. La partita di Lecce abbiamo fatto un buon primo tempo e poi un brutto secondo tempo, poi abbiamo pareggiato partite a nostro favore con Sampdoria ed Empoli. Ripeto che dobbiamo migliorare sui dettagli, perchè dal punto di vista tattico la squadra c’è e gioca un buon calcio”.

Sull’avversario di domani e sullo stato d’animo della squadra aggiunge: “Il Sassuolo in casa sono anni che fa bene, spesso anche con le grandi squadre. Hanno questa grande qualità, nonostante il contesto ambientale non sia caldissimo. Noi ci siamo allenati bene, certamente siamo un po’ più tristi per gli ultimi risultati. Però ci siamo allenati bene e siamo pronti. Dobbiamo migliorare non tanto dal punto di vista fisico, ma mentale. Diventiamo passivi e in balia degli eventi, dobbiamo migliorare in questo senso. I ragazzi devono togliersi questi brutti pensieri per giocare al massimo”.

Una risposta poi a chi critica i risultati biancocelesti: “Sono un po’ incazzato, siamo quinti e sembra che stiamo facendo un bruttissimo campionato. Negli ultimi anni non mi sembra la Lazio abbia centrato tante volte la Champions. Noi cercheremo di rimanere in lotta fino alla fine, se ce la faremo ad andare in Champions sarà una bella impresa”.

Infine una battuta su Milinkovic-Savic: “Milinkovic secondo me sta facendo prestazioni di livello, già nell’ultima partita ha fatto molto meglio delle precedenti. Ma questo è dipeso dal Mondiale, tutti i giocatori che hanno partecipato hanno dovuto avere tempo per recuperare. Questo vale per Milinkovic, ma anche per Vecino per esempio. Vale per tutti quelli che hanno giocato in Qatar ripeto”.