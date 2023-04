Sassuolo-Juventus, Allegri: “Parlo poco, è uno dei miei pochi pregi. Pogba non è ancora pronto”

“Sentenza sul -15? Viviamo serenamente, ormai ci siamo fatti una bella corazza. Siamo concentrati sulle singole partite e sugli obiettivi, pensiamo al Sassuolo e siamo a quattro punti dall’Atalanta al netto dei 15 punti, e siamo appena davanti al Bologna. 27 punti tanti da qui alla fine, siamo fiduciosi in quello che facciamo. Fortunatamente parlo poco, è uno dei pochi pregi che ho”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: “Il Sassuolo è tecnicamente molto forte, è in un’ottima condizione, a Verona ha perso perché il calcio l’ha inventato il diavolo, è stato inspiegabile, ma non cambia che loro siano in buona condizione, domani noi bisogna tornare alla vittoria visto che abbiamo perso a Roma, siamo in un periodo ricco di partite importanti, chiuderemo a Bologna. Sappiamo di affrontare una squadra tosta, abbiamo l’Atalanta a quattro punti sulla classifica quella che viene scritta al netto dei 15 punti, la Lazio vincendo c’ha superato nella classifica di campo e vogliamo tornare secondi in classifica. Vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno, al momento l’abbiamo migliorata ma mancano nove partite e 27 punti a disposizione. Domani cerchiamo di far punti, poi andiamo a giocare a Lisbona dove c’è un altro obiettivo da raggiungere. Dobbiamo cercare di riempire maggio con tante partite, significherebbe semifinali Europa League e finale Coppa Italia. Ma un passo alla volta”.

Sulle parole di Sousa: “Parole Sousa? Rispetto e ascolto l’opinione di tutti, già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare consigli. A parte che non credo sia carino, è una mancanza di rispetto, come se io cominciassi a dare consigli a un altro collega. Ma evidentemente ci sono allenatori molto bravi che sono in grado di gestire la propria squadra e anche altre squadre”.

Sul turnover in avanti: “Vlahovic ha giocato mezzora con lo Sporting, è in buona condizione, domani credo che sarà della partita. Di Maria devo vedere oggi, ha fatto praticamente 90 minuti per due partite di fila, Chiesa vediamo come sta, sono contento ma so che ha margini di miglioramento. Milik sta meglio, sono sereno. L’importante è capire il momento, bisogna stringere la cinghia e ottenere risultati, siamo nel momento clou della stagione”.

E sulla formazione al Mapei: “Posso dire che Kean non sarà disponibile, ha accusato un fastidio al flessore ieri. Per gli altri valuterò oggi pomeriggio quando li vedo, la partita di giovedì c’ha tolto molte energie. Abbiamo una buona condizione fisica, oggi valuterò chi far scendere in campo domani. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare, Pogba non è ancora pronto: ieri ha fatto un buon allenamento, oggi vedremo come stare. Può solo migliorare, ce lo auguriamo, può diventare un giocatore da ultimi venti minuti da qui a fine campionato”.