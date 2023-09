Sassuolo-Juventus 4-2, Dionisi: “Vittoria meritata, Berardi determinante”

“Sono molto contento e allo stesso tempo arrabbiato per quanto sprecato la scorsa settimana contro il Frosinone. Viviamo di alti e bassi cercando di migliorare sui bassi, ma sono contento per tutti: una vittoria da protagonisti ti dà sicurezza. Ho visto più coraggio e personalità, il risultato è più che meritato”. Queste le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la vittoria per 4-2 contro la Juventus. “Abbiamo della qualità e quando difendiamo bene sappiamo ripartire meglio – ha ribadito ai microfoni di Dazn –, oggi siamo riusciti a difendere davvero bene. Oggi ho cercato di dare continuità alle scelte della scorsa volta. Boloca? Ora è presto, deve confermarsi: è stato straordinario, ha avuto coraggio, è un segnale per tutta la squadra, oggi ci siamo aggrappati alla sua qualità. Berardi? È alla ricerca della sua miglior condizione, ha bisogno di giocare. Io lo tengo in campo anche se ha i crampi, non mi interessa nulla perché è sempre determinante.