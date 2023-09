MOVIOLA – Lazio-Monza, Ciurria atterra Zaccagni: rigore netto, Abisso vede bene

Episodio da moviola in Lazio-Monza. Al minuto 12 Zaccagni prende il tempo a Ciurria che lo insegue e poi finisce per franargli sopra. Abisso era lì e non può esimersi dal fischiare calcio di rigore, nettissimo, e Immobile lo trasforma battendo Di Gregorio. Il Var non deve controllare nulla se non la posizione geografica, visto che eravamo vicino alla linea laterale dell’area di rigore, ma nettamente all’interno.