Sassuolo-Juventus 1-0, Allegri: “Dovevamo vincere per andare a +11 e +9 su Milan e Inter”

“Dobbiamo migliorare, dopo lo schiaffo abbiamo reagito dopo una prima ora non fatta bene: Potevamo mettere le milanesi a 11 e 9 punti, invece non è stato. Due sconfitte di fila, ora partite difficili, rialzarsi e lavorare su errori fatti, cercando di giocare la partite in modo diverso”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la brutta sconfitta in casa del Sassuolo: “Noi abbiamo giocatori che stanno riprendendo la condizione, chi ha giocato tante partite, non deve essere un alibi e una scusante, serve un approccio migliore. Bisogna star zitti, cercare di lavorare e cercare di superare il turno contro lo Sporting, poi penseremo al Napoli”.

Sui singoli: “Fagioli è un ragazzo responsabile, gli errori si fanno tutti, lui ha sbagliato ma non è colpevole della sconfitta. Pogba è forte ma in questo momento non è nella condizione ideale per giocare 90′, pian piano lo porteremo a mezzora, poi vedremo, il ginocchio risponde bene”. Sulla sentenza del -15: “Le mie sensazioni contano ben poco, ho detto ai ragazzi che oggi era un passaggio importante, dovevamo mettere le milanesi a 11 e 9 punti e così non è stato”.