Sassuolo-Inter, Inzaghi: “Nel secondo tempo dovevamo fare di più. Mercato? Bisognerà allungare rosa”

“Siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene la gara, dopo il loro gol abbiamo fatto meglio. Avremmo meritato il pareggio, nel secondo tempo abbiamo creato poco, dovevamo fare di più. Abbiamo trovato un Sassuolo che ha lottato”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. “La festa scudetto? Dispiace per la sconfitta, ma bisogna dare merito al Sassuolo. Per quanto riguarda lo scudetto è quello della gioia, è un successo meritato che ci ripaga di quanto fatto in questo percorso, ci siamo tolti questa grande soddisfazione. Purtroppo stasera abbiamo perso, non siamo abituati, ci dispiace aver perso. Il Mondiale per club? La stagione sarà più lunga, alla fine del campionato ci saranno queste partite, ho già letto che si potranno allungare le liste in Europa, sarà una cosa nuova per tutti, però stiamo già lavorando perché dovremo farci trovare pronti”.

“Colpi di mercato? Stiamo parlando con la società, due acquisti mirati sono stati fatti, chiaramente bisognerà allungare la rosa, a volte il mercato è imprevedibile, con la dirigenza stiamo già vedendo altri giocatori, sarà una stagione lunga. Arnautovic e Sanchez? Io vorrei ripartire con tutti loro, non uno in meno. Sono stati molto importanti, si sono sempre fatti trovare pronti, tutti hanno dato un qualcosa, la società sa qual è il mio pensiero, ma a volte ci sono esigenze di squadra e società, ma vorrei avere tutti i ragazzi con me”, ha concluso.