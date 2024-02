Sassuolo-Empoli, Nicola: “Dobbiamo credere in quello che facciamo, conta molto l’atteggiamento”

Il match tra Sassuolo ed Empoli mette in palio punti preziosi in chiave salvezza e lo sa bene Davide Nicola, tecnico dei toscani, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Per chi ha intrapreso un percorso di crescita come il nostro, ogni partita rappresenta una opportunità per migliorare. Affronteremo una squadra che ha qualità, interpreti forti e un’impronta decisa. Abbiamo cercato di conoscerli per capire cosa fare; dovremo essere bravi a ragionare da squadra in entrambe le fasi e capire se ci sarà da cambiare qualcosa durante la gara“. Empoli che ripartirà dall’1-1 nel derby contro la Fiorentina: “Il clima è stato intenso e la partita ci ha dato energia. Io mi fido dei ragazzi perché vogliono che continuino a migliorare. L’unica arma a nostra disposizione è credere in ciò che facciamo“.

Nicola ha poi tirato le somme della sua avventura in Toscana, finora estremamente positiva: “Io non sono mai del tutto soddisfatto e voglio che i ragazzi lo capiscono. Le cose si possono sempre fare meglio e con maggiore attenzione. Per noi è importantissimo rimanere sempre in partita e staccarci dagli episodi che possono cambiare“. Infine, il tecnico dell’Empoli ha concluso: “Più avanti vai, più le partite assumono un valore diverso. Per me conta molto l’ atteggiamento che dobbiamo mettere in campo da qui all’ultima giornata“.