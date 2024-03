Sassuolo, è ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatore

Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo. Arriva anche l’ufficialità con la società neroverde che, dopo l’esonero di Alessio Dionisi, aveva affidato la panchina all’allenatore della Primavera, Emiliano Bigica, per il recupero contro il Napoli finito però con il punteggio di 6-1 in favore dei partenopei. Ballardini, specialista di salvezze in corsa, ha pochi giorni per incidere visto che domenica i neroverdi si giocheranno molto nella trasferta di Verona in un vero e proprio spareggio salvezza.

IL COMUNICATO UFFICIALE

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera.