Sassuolo, Dionisi: “Inizia oggi il nostro campionato. Berardi? Ci era mancato”

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-1 contro l’Hellas Verona. “L’ho detto prima, il nostro campionato è iniziato oggi. I piccoli club sono più influenzati dalle chiacchiere di mercato, oggi la squadra aveva la giusta mentalità. Abbiamo una squadra mediamente giovane, ma la cosa più importante per me è il gruppo, questo è il nostro obiettivo”. Poi ha proseguito: “Quanto è mancato Berardi? Tantissimo, rappresenta tanto, poi non ha un sostituto di ruolo. Abbiamo giocato con chi poteva giocare in quella posizione, ma giocare con Domenico in quella zona di campo dà una spinta in più a tutta la squadra, ha qualità sia nella testa che nei piedi. Castillejo? Sono contento che sia arrivato”.