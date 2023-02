Sassuolo, Dionisi: “Arriva adesso il difficile. Lecce? Non sarà una sfida scontata”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza delle prossime sfide che il Sassuolo dovrà affrontare in campionato: “Penseremo partita per partita, come sono sempre stato abituato. La nostra bravura si dovrà dimostrare adesso, arriva adesso il difficile”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Sapevamo che l’inizio del girone di ritorno sarebbe stato difficile, nessuno avrebbe scommesso su di noi e ora dobbiamo riguadagnare valore tramite le prestazioni e i risultati. Domani a Lecce sarà una sfida difficile, non è scontata la vittoria”.