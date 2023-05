Sassuolo, Dionisi: “Affrontiamo l’Inter nel loro momento migliore. Rinnovo? Felice per la fiducia”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Li affrontiamo in uno dei loro migliori momenti, cosa che non era stata all’andata. Non sarà semplice affrontarli ma siamo motivati, sapendo che partiamo sfavoriti. Noi siamo in un buon momento, i ragazzi non vogliono rifiatare. Recuperiamo Pinamonti e Muldur, essere al completo è una buona notizia per la squadra. Laurientè? potrebbe partire da titolare domani, dipende da come si allenerà oggi. Stesso discorso per Pinamonti, si è allenato bene ed è ovvio che abbia voglia di giocare, ma non so se dall’inizio o dopo”.