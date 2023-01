Sassuolo, Carnevali: “Per Frattesi alla Roma più di 30 milioni. Crisi Milan? Si riprenderà presto”

“Frattesi alla Roma? Vedremo a giugno. Ma 30 milioni non basteranno”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Sportitalia: “Traoré? Siamo stati bravi e fortunati per questa vendita per noi importante. Parlavamo da giorni col Bournemouth sotto traccia, la nostra richiesta è stata esaudita solo adesso. Siamo rimasti fermi sul nostro prezzo”.

Sulla prima parte non esaltante per i neroverdi: “Non sono contento di quel che ha fatto la squadra fin qui, rifarei le stesse scelte sul mercato, vendere Scamacca e Raspadori c’ha permesso di sistemare i nostri conti, abbiamo la fortuna di avere una proprietà importante che però chiede una società sana. Noi dobbiamo mantenere la categoria e piazzarci bene, ma a livello economico restare su parametri di un certo tipo. Basta vedere economicamente le altre società per capire quanto sia complicato. Dionisi non ha mai rischiato, siamo convinti di qual che fa”.

E sulla crisi del Milan acuita dai neroverdi: “Sono una grande squadra e una grande società, credo che si riprenderanno presto, già dalle prossime partite”.