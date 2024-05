Sassuolo, Carnevali: “Non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci in questa posizione di classifica”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali analizza la situazione della propria squadra ai microfoni di Sky: “Guardando la classifica qualcosa l’abbiamo sbagliata, probabilmente più di una. Non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci in questa posizione di classifica a questo punto. Conosciamo il valore della squadra e il valore dei giocatori, ma ci sono dei momenti in cui quando va male qualche partita ci si ritrova in certe situazioni in cui non si è abituati a stare. Di errori ne abbiamo fatti, dobbiamo fare tesoro, ma dagli errori bisogna imparare, riprendersi e migliorarsi in quello che è il progetto del Sassuolo“. Puntualizza che “il Sassuolo è in Serie A da 11 anni, ed è qualcosa di straordinario perché 11 anni fa nessuno avrebbe potuto immaginare una società di una città così piccola ottenere risultati così importanti. Il Sassuolo ha fatto grandissime cose, il progetto continua indipendentemente da dove saremo. Noi faremo il massimo per restare in questa categoria ma se non dovesse succedere abbiamo la proprietà, la famiglia Squinzi, che ci dà grande continuità e ci sarà la voglia e la volontà di riprendersi subito la massima categoria qualora dovesse andar male”.